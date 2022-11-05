Galatasaray'da kadroda 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çekti.



Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart cezalarını tamamlayan Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.



Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Juan Mata ve Kazımcan Karataş yer aldı.



Ev sahibi takımda Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Yusuf Demir derbinin kadrosuna alınmadı.



