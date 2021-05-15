Galatasaray'da ilk veda: Gedson Fernandes

Galatasaray'da sezonun bitmesinin ardından Gedson Fernandes'ten veda mesajı geldi.

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Galatasaray'da ilk veda: Gedson Fernandes
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15 Mayıs 2021 23:48
Sezonun 2. yarısında Galatasaray'da Benfica'dan kiralık olarak oynayan ve bonservisinin alınması gündemde olan Gedson Fernandes, sezonun tamamlanmasının ardından veda etti.

Portekizli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" mesajını kullandı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi.

Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.




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