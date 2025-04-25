Galatasaray'da ilk transfer Mauro Icardi!

Avrupa Ligi aşamasında 7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Mauro Icardi, Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.
Yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstar, Mayıs ayı içinde İstanbul'a bekleniyor. Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.
KIZLARIYLA GELECEK
1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor. Golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.
Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.
Yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstar, Mayıs ayı içinde İstanbul'a bekleniyor. Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.
KIZLARIYLA GELECEK
1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor. Golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.