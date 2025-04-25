Galatasaray'da ilk transfer Mauro Icardi!

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından 5 ay sonra topla çalışmalara başlayan Mauro Icardi, özel fizyoterapistiyle idmanlarını bir an olsun aksatmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ilk transfer Mauro Icardi!
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25 Nisan 2025 10:18
Avrupa Ligi aşamasında 7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Mauro Icardi, Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor.

Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

Yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstar, Mayıs ayı içinde İstanbul'a bekleniyor. Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.

KIZLARIYLA GELECEK

1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor. Golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.



 
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