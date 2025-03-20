Galatasaray'da ilk ayrılık

Galatasaray'da sürekli forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ilgisini açıkça dile getirmesiyle, tecrübeli futbolcunun Karadeniz ekibine transfer olabileceği iddiaları güçlendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz? sorusuna "Kerem Demirbay" yanıtını vermişti. Bu açıklama sonrası deneyimli orta saha oyuncusunun da transfere sıcak baktığı iddia edildi.
DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Galatasaray'da yeterli süre bulamayan Kerem Demirbay, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitme fikrine sıcak bakıyor. Sezon sonuna kadar durumunu değerlendirecek olan yıldız oyuncunun, Samsunspor'un ilgisine olumsuz yaklaşmadığı belirtiliyor.
GALATASARAY ENGEL OLMAYACAK
Eğer Kerem Demirbay Samsunspor'a gitme konusunda kesin bir karar verirse, Galatasaray yönetimi de transfere engel olmayacak. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen futbolcu için Sarı-kırmızılı yönetimin de transfere onay vereceği konuşuluyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 30 maça çıkan Kerem Demirbay, sahada 909 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, 3 asistle takımına skor katkısı verdi. Ancak sürekli ilk 11'de yer bulamaması, ayrılık kararında önemli bir etken olabilir.
Samsunspor'un Kerem Demirbay için somut bir adım atıp atmayacağı merakla beklenirken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda Süper Lig'in Karadeniz ekibine transfer olup olmayacağı netlik kazanacak.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz? sorusuna "Kerem Demirbay" yanıtını vermişti. Bu açıklama sonrası deneyimli orta saha oyuncusunun da transfere sıcak baktığı iddia edildi.
DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Galatasaray'da yeterli süre bulamayan Kerem Demirbay, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitme fikrine sıcak bakıyor. Sezon sonuna kadar durumunu değerlendirecek olan yıldız oyuncunun, Samsunspor'un ilgisine olumsuz yaklaşmadığı belirtiliyor.
GALATASARAY ENGEL OLMAYACAK
Eğer Kerem Demirbay Samsunspor'a gitme konusunda kesin bir karar verirse, Galatasaray yönetimi de transfere engel olmayacak. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen futbolcu için Sarı-kırmızılı yönetimin de transfere onay vereceği konuşuluyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 30 maça çıkan Kerem Demirbay, sahada 909 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, 3 asistle takımına skor katkısı verdi. Ancak sürekli ilk 11'de yer bulamaması, ayrılık kararında önemli bir etken olabilir.
Samsunspor'un Kerem Demirbay için somut bir adım atıp atmayacağı merakla beklenirken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda Süper Lig'in Karadeniz ekibine transfer olup olmayacağı netlik kazanacak.