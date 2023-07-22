Galatasaray'da iki yolcu daha!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçları öncesinde bildirdiği listede kendine yer bulamayan isimlerden Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı ile yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki yolcu daha!
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22 Temmuz 2023 12:02
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde kadrosunu açıkladı. Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı, listede yer almadı.

Daha önce de iki oyuncunun gönderilmesi planlanıyordu. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Cicaldau ve Taylan'ın, takımdan ayrılmasının çok daha erken olacağı bilgisine ulaşıldı.

CICALDAU'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başı Okan Buruk Rumen futbolcunun performansından memnun kalmadığı için Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al İttihad Kalba takımına kiralanmıştı. Cicaldau burada 28 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

TAYLAN ANTALYALI'NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan da, çıktığı 33 karşılaşmada 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. 

 
 

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