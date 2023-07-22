Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde kadrosunu açıkladı. Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı, listede yer almadı.
Daha önce de iki oyuncunun gönderilmesi planlanıyordu. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Cicaldau ve Taylan'ın, takımdan ayrılmasının çok daha erken olacağı bilgisine ulaşıldı.
CICALDAU'NUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başı Okan Buruk Rumen futbolcunun performansından memnun kalmadığı için Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al İttihad Kalba takımına kiralanmıştı. Cicaldau burada 28 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
TAYLAN ANTALYALI'NIN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan da, çıktığı 33 karşılaşmada 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
Daha önce de iki oyuncunun gönderilmesi planlanıyordu. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Cicaldau ve Taylan'ın, takımdan ayrılmasının çok daha erken olacağı bilgisine ulaşıldı.
CICALDAU'NUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başı Okan Buruk Rumen futbolcunun performansından memnun kalmadığı için Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al İttihad Kalba takımına kiralanmıştı. Cicaldau burada 28 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
TAYLAN ANTALYALI'NIN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan da, çıktığı 33 karşılaşmada 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.