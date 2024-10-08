Galatasaray'da iki isim milli takıma gitmedi

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Hakim Ziyech, milli takımlarına gitmedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki isim milli takıma gitmedi
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08 Ekim 2024 08:48
Liglerde milli araya girilirken, Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isim olan Victor Osimhen ülkesine gitmedi.

Nijeryalı forvetin tedavisi devam edeceği için milli takım kampına katılmadığı belirtildi.

Osimhen, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, milli aradan sonra oynamaya hazır hale geleceğini söylemişti.

Ziyech'in ise hazır olmadığı için Fas Milli Takımı'nın kampına katılmadığı bildirildi.

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