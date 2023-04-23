Galatasaray'da hedef üçüncü bayram!

Galatasaray, Karagümrük engelini de aşarak 23. kupa için dev bir adım peşinde. Ramazan Bayramı ile birlikte aynı zamanda 23 Nisan'da sahaya çıkacak olan Galatasaray, 3 puanla taraftarına yeni bir sevinç yaşatmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef üçüncü bayram!
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23 Nisan 2023 09:46
Lider G.Saray, bitime 8 hafta kala Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen mücadelede sarıkırmızılıların hedefi, taraftarına üçüncü sevinci yaşatmak. Gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Aslan, Karagümrük'ü yenerek derbiye moralli gitmenin planlarını yapıyor.

İÇ SAHADA 10'DA 10

Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi.

45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.

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