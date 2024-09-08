Galatasaray'da Hayri Kozak'tan flaş karar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Başkan Dursun Özbek'in kendilerini bölücülükle suçlaması sebebiyle bir daha Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağını açıkladı.
Halil Özer'e konuşan Kozak, "Sayın Özbek eleştirileri dinleyip gereğini yapmak yerine bizi yalancılık ve bölücülükle suçladı. Eğer zamanında savcılığa suç duyurusunda bulunsaydı bu divan toplantısına bile gerek kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.
Karaborsa iddiaları hakkında düzenlenen Divan Kurulu'na olan katılımın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Kozak, "Ama benim çok mutlu olduğum bir olay var. Yıllardır divana ilgi gösterilmiyor tezim önceki gün boşa çıktı. Yaklaşık 60 yıllık geçmişimde gördüğüm en kalabalık divan kurulu toplantısı oldu. Benim dışımda yapılan konuşmalarda üyelerin konuyu takip edeceklerini belirten istek ve arzuları beni çok sevindirdi. Galatasaray yönetimine divan tarafından yapılan yanlışların takipçisi olunacağı mesajı verilmiştir. Umarım başkan da bu toplantıdan gereken mesajı almıştır. Bu ilgiyi gördükten sonra bundan sonra divana katılmama kararım artık beni rahatsız etmiyor. Bu kararım divan başkanımız Aykut Derkan'ı mutlu etmiştir." sözlerini sarf etti.
Halil Özer'e konuşan Kozak, "Sayın Özbek eleştirileri dinleyip gereğini yapmak yerine bizi yalancılık ve bölücülükle suçladı. Eğer zamanında savcılığa suç duyurusunda bulunsaydı bu divan toplantısına bile gerek kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.
Karaborsa iddiaları hakkında düzenlenen Divan Kurulu'na olan katılımın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Kozak, "Ama benim çok mutlu olduğum bir olay var. Yıllardır divana ilgi gösterilmiyor tezim önceki gün boşa çıktı. Yaklaşık 60 yıllık geçmişimde gördüğüm en kalabalık divan kurulu toplantısı oldu. Benim dışımda yapılan konuşmalarda üyelerin konuyu takip edeceklerini belirten istek ve arzuları beni çok sevindirdi. Galatasaray yönetimine divan tarafından yapılan yanlışların takipçisi olunacağı mesajı verilmiştir. Umarım başkan da bu toplantıdan gereken mesajı almıştır. Bu ilgiyi gördükten sonra bundan sonra divana katılmama kararım artık beni rahatsız etmiyor. Bu kararım divan başkanımız Aykut Derkan'ı mutlu etmiştir." sözlerini sarf etti.
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