Galatasaray'da Hayri Kozak'tan flaş karar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Başkan Dursun Özbek'in kendilerini bölücülükle suçlaması sebebiyle bir daha Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Hayri Kozak'tan flaş karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2024 12:28
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Başkan Dursun Özbek'in kendilerini bölücülükle suçlaması sebebiyle bir daha Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

Halil Özer'e konuşan Kozak, "Sayın Özbek eleştirileri dinleyip gereğini yapmak yerine bizi yalancılık ve bölücülükle suçladı. Eğer zamanında savcılığa suç duyurusunda bulunsaydı bu divan toplantısına bile gerek kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Karaborsa iddiaları hakkında düzenlenen Divan Kurulu'na olan katılımın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Kozak, "Ama benim çok mutlu olduğum bir olay var. Yıllardır divana ilgi gösterilmiyor tezim önceki gün boşa çıktı. Yaklaşık 60 yıllık geçmişimde gördüğüm en kalabalık divan kurulu toplantısı oldu. Benim dışımda yapılan konuşmalarda üyelerin konuyu takip edeceklerini belirten istek ve arzuları beni çok sevindirdi. Galatasaray yönetimine divan tarafından yapılan yanlışların takipçisi olunacağı mesajı verilmiştir. Umarım başkan da bu toplantıdan gereken mesajı almıştır. Bu ilgiyi gördükten sonra bundan sonra divana katılmama kararım artık beni rahatsız etmiyor. Bu kararım divan başkanımız Aykut Derkan'ı mutlu etmiştir." sözlerini sarf etti.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery