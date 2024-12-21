Galatasaray'da gündem Mikautadze; Lyon'un talebi

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki önemli hedeflerinden biri Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'un formasını giyen Georges Mikautadze.
"GALATASARAY'A ÇOK SICAK"
Fransız kulübünün finansal açıdan zor günler geçirmesi ve yıldız satışına başlamasını fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusunu gözüne kestirmiş ve ilk temas kurulmuştu. Gürcü futbolcu Lyon'dan ayrılıp Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakıyor.
"LYON 20 MİLYON EURO İSTİYOR"
Ancak oyuncunun menajeri, Lyon'la yaptığı görüşme sonucu 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin bulunduğunu Galatasaray Yönetimi'ne iletti.
Sarı-Kırmızılılar 8-10 milyon Euro bandında bir bedelle operasyonu tamamlamaya çalışacak.
Gürcü yıldız bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.
"GALATASARAY'A ÇOK SICAK"
Fransız kulübünün finansal açıdan zor günler geçirmesi ve yıldız satışına başlamasını fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusunu gözüne kestirmiş ve ilk temas kurulmuştu. Gürcü futbolcu Lyon'dan ayrılıp Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakıyor.
"LYON 20 MİLYON EURO İSTİYOR"
Ancak oyuncunun menajeri, Lyon'la yaptığı görüşme sonucu 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin bulunduğunu Galatasaray Yönetimi'ne iletti.
Sarı-Kırmızılılar 8-10 milyon Euro bandında bir bedelle operasyonu tamamlamaya çalışacak.
Gürcü yıldız bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.