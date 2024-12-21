Galatasaray'da gündem Mikautadze; Lyon'un talebi

Galatasaray, Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze'yi transfer etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da gündem Mikautadze; Lyon'un talebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 10:40
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki önemli hedeflerinden biri Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'un formasını giyen Georges Mikautadze.

"GALATASARAY'A ÇOK SICAK"

Fransız kulübünün finansal açıdan zor günler geçirmesi ve yıldız satışına başlamasını fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusunu gözüne kestirmiş ve ilk temas kurulmuştu. Gürcü futbolcu Lyon'dan ayrılıp Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakıyor.

"LYON 20 MİLYON EURO İSTİYOR"

Ancak oyuncunun menajeri, Lyon'la yaptığı görüşme sonucu 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin bulunduğunu Galatasaray Yönetimi'ne iletti.

Sarı-Kırmızılılar 8-10 milyon Euro bandında bir bedelle operasyonu tamamlamaya çalışacak.

Gürcü yıldız bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery