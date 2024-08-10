Galatasaray'da galibiyet 'Üçlü'sü Batshuayi'den

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "Üçlü"sünü Batshuayi yaptırdı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı. Kale arkasına giden futbolculardan Batshuayi, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.
Belçikalı oyuncu, daha sonra aldığı büyük ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı. Kale arkasına giden futbolculardan Batshuayi, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.
Belçikalı oyuncu, daha sonra aldığı büyük ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.
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