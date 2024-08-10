Galatasaray'da galibiyet "Üçlü"sü Batshuayi'den

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "Üçlü"sü Michy Batshuayi'den geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da galibiyet 'Üçlü'sü Batshuayi'den
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10 Ağustos 2024 00:51
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 00:52
Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "Üçlü"sünü Batshuayi yaptırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı. Kale arkasına giden futbolculardan Batshuayi, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.

Belçikalı oyuncu, daha sonra aldığı büyük ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.

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