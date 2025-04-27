Galatasaray'da duran top başarısı devam ediyor

Galatasaray, bu sezon duran toplardan 32 gol üretti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da duran top başarısı devam ediyor
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27 Nisan 2025 23:59
Galatasaray bu sezon duran toplardan attığı gollerle skor üretiyor.

Galatasaray, mücadelenin 29. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında Roland Sallai'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci golünü de yine Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında buldu.

Ligde bu sezon 75 kez fileleri havalandıran Galatasaray, bunların 32'sini duran toplardan buldu. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, taç atışları sonrasında ise 3 kez rakip ağları sarstı. Eyüpspor karşısında Sallai'nin filelere gönderdiği meşin yuvarlak, bu sezon kornerlerin ardından bulunan 10. gol oldu.

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