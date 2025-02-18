Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı düzenlendi

-Dursun Özbek:

"Başkanlık yaptığım sürece en ağır eleştirileri dahi saygıyla karşıladım. Bizim aldığımız terbiye bunu gösterir."

-Dursun Özbek:













-Dursun Özbek: "100 tane kazığın yerle teması yok. Biz bunu görünce dehşete düştük. Beklemiyordum. Üzerine çıktık, 3 bin kişilik davetler yaptık. Allah korumuş. Yeni yaptığımız çalışmada kazık çakma makinesi getirdik, bir firmayla anlaştık. Havuzun etrafındaki platformların kazık çalışmasını yapıyoruz. İskelelerin altındaki kazıklar çürümüş. Oranın da kazıkları yapılıyor. Zeminin sağlamlaştırılması gerekiyor. Kırmızıyla işaretlenenler ayakları boştaki kazıkları, yeşille gösterilenler ayakları yere temas edenler. Bunlar bitmeden üyelerimizin Ada'ya girmesini sakıncalı buluyorum. Ne kadar sürecek, endişe etmeyin, kısa sürede bitecek. Sözleşmesini yaptık, ödemelerini de yapıyoruz."



"Galatasaray Adası... Ada ile ilgili uzun zamandan beri çalışmaları yürütüyoruz. Tesisi kapattık. Şu anda çok detaylı bir çalışma içindeyiz. Adanın yapı şekli, ortada yaklaşık 6500 metre adanın yüz ölçümü, ortada 2500 metrekarelik bir kara parçası var, sağında solunda kazıklar üstünde oturtulmuş platformlar var. Yapımı üzerinden çok uzun süre geçmiş. Denizin ortasında kazıklar üstünde duran bir yapı... Dolayısıyla bazı endişelerim vardı, bunları gidermek için de bir su altı ekibiyle anlaştım. Biz burada zaman zaman 2000 - 3000 kişi ağırlıyoruz. Bu kazıklar ne durumda diye inceleme yaptırdım. 113 tane kazık saydık, 13 tanesi yerle temaslı, 100 tanesinin yerle teması kesilmiş.""100 tane kazığın yerle teması yok. Biz bunu görünce dehşete düştük. Beklemiyordum. Üzerine çıktık, 3 bin kişilik davetler yaptık. Allah korumuş. Yeni yaptığımız çalışmada kazık çakma makinesi getirdik, bir firmayla anlaştık. Havuzun etrafındaki platformların kazık çalışmasını yapıyoruz. İskelelerin altındaki kazıklar çürümüş. Oranın da kazıkları yapılıyor. Zeminin sağlamlaştırılması gerekiyor. Kırmızıyla işaretlenenler ayakları boştaki kazıkları, yeşille gösterilenler ayakları yere temas edenler. Bunlar bitmeden üyelerimizin Ada'ya girmesini sakıncalı buluyorum. Ne kadar sürecek, endişe etmeyin, kısa sürede bitecek. Sözleşmesini yaptık, ödemelerini de yapıyoruz."

Dursun Özbek:

"Aynı anda altı tane projeyi yürütüyoruz, gayrımenkul projesi. Gerçekten her birisi paha biçilmez, her birisi Galatasaray'ın geleceğini hazırlayan projeler. Bu konuda bana ve yönetimdeki arkadaşlarıma verdiğimiz destekten ötürü teşekkür ederim. Sizin desteğiniz, cesaretlendirmeniz olmasa her birisi devasa olan altı projenin altından kalkamazdık. Onun için bu projeye desteğinizi, bu yönetime gösterdiğiniz desteği alkışlıyorum."



Dursun Özbek: "Dün futbol takımımız Rize'deydi. Dünkü maçı kazanmak suretiyle liderliğimizi koruduk. Ligde ilk 23 maçın 20'sini kazanan ve bunu ilk defa başaran bir takımdan bahsediyorum. 24 maçın 3'ünde sadece berabere kalmışız. Buna emek verenlere güzel bir alkış rica ediyorum. Cesaretlendirelim."



Dursun Özbek: "Perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacaklar ve Avrupa'da devam etmemizi sağlayacaklar. Perşembe günü kar bekleniyor. O soğuk havada zafer ateşini yakmak için sonuna kadar destek gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı çağrı yapıyorum. Her zaman büyük destekçilerimiz, perşembe böyle ihtiyaç duyulan bir gün."

"AHLAKSIZLAŞAN RAKİBİMİZ..."





Dursun Özbek:

"Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum."



Galatasaray Divan Kurulu'ndan "İt ürür kervan yürür sesleri" yükselince...





Dursun Özbek:

"Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, farkındayım."



"PROJENİN OYUNUNA GELMEYECEĞİM!"



-Dursun Özbek: "Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim."



"TFF'NİN DAVETİ SAMİMİYETSİZ!"



-Dursun Özbek: "Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan."





-Dursun Özbek: "Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım."



"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



Dursun Özbek: "Gerçekten futbol dünyası olarak, Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız, Türk futbolunda sanki bugüne kadar, derbi sanki ilk defa oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman kardeşlik, itidal çağrısına ihtiyaç duyulmamış. Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynanacağı zaman memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında. Bugün geldiğimiz seviyeye bakınca, Galatasaray Spor Kulübü olarak hem memleketimizin huzuru hem Türk futbolundaki huzuru en çok isteyen biziz. Bugüne kadar olanlara sessiz kalıp önemli maçımıza 1 saat kala böyle deklarasyon yapıp, orada merhaba merhaba yapınca tüm problemler çözülecekmiş havası yapıp bunu basına da vermek bence güzel olmadı. Yapılmak istenen art niyetli davranışı tasvip etmiyorum.



"İKİMİZİN DE HAK MAHRUMİYETİ VAR"



Dursun Özbek: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve ben, biz hak mahrumiyetindeyiz şu anda, 28 Şubat'ta bitiyor. TFF yönetmeliğine göre, eğer bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Maçlara dahi gelemezsiniz."



Dursun Özbek:

"Göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimiyetse her şeye varız. Biz ülkemizi, futbolu seviyoruz. Futbolda dünya markası bir kulübüz, bize yakışan bu olur. Davranış biçiminizin bunu sağlayacak biçimde olması lazım. 8 senede yapılan uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermiştir. Bu işin esası. Şunun bile idrakinde olunamadı; yahu ben bu başkanları çağırıyorum da bunların kulüplerini temsil yetkileri var mı şu anda."



Dursun Özbek: "Konuyu yorumlarınızı bırakıyorum. Maalesef Türk futbolu, bu anlattığım seviyede ve bugünkü durumlarda. Bir an önce adaletin sağlanması, tehlikeli bir gidişe giren, futbolu kutuplaştıran, camiaları kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşman eden, toplumsal olaylara yol açacak çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Göstermelik toplantılara ihtiyacımız yok."



Dursun Özbek: "Yüksek sesle tekrarlıyorum; Galatasaray tüm bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."



"KARŞIMIZDA ASALET VE ZARAFETTEN UZAK KİŞİLER VAR"



- Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız, burada çok enteresan bir konu var. Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler önemlidir. Ancak, adilane ve eşit, güzel oyunu bozmayacak şekilde yapılan uygulamaların da futbol otoritesi tarafından buna uygun olması lazım. Yabancı hakem mevzusu dönüyor, 19 takım var, her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlar değil altta küme düşme hattında da ciddi rekabet var. Futbol oyununun adilane, eşitlik çerçevesinde olması için getireceksiniz ya bütün maçlara yabancı hakem getirecekseniz. Altta canhıraş mücadele edenlerin kabahati ne. Türkiye'de bunu dile getiren bizden başka yok. Türkiye'de sadece şampiyonluk mücadelesi değil, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve aynı zamanda küme düşme, ligden elimine olmayı da içeren bir mücadele sürüyor. Futbol ligi topyekün bir bütündür. Bir haftada 9 maç vardır. Avrupa'da da lokal ligler devam ediyor. Bana mantıksız geliyor. Kalburun üstündeki hakemleri, ligleri devam ederken, kim onları başka lige görevli olarak gönderecek. Bu konu aceleye gelmiştir. Yapılacaksa sezon sonu, önümüzdeki sezon yapılacak şekilde planlanmalıdır oyunun adaleti anlamında."



YUSUF AKÇİÇEK



Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Fenerbahçe altyapıdan bir çocuk oynattı, Yusuf Akçiçek. Geleceğin yıldızı diye lanse edildi. Bizim U19 takımımızdan karşıya gitti. Bunlar kolay konular değil de, yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek, Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi. Takım değiştirmek zorunda kaldı. Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi, Florya'nın denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "İyi ki deplasman takımı yedek kulübesinde 43 milyon euro'luk instagram fenomenliği dışında hiçbir şey yapmayan ve sürekli ağlayan bir teknik direktörümüz yok diyorum."



"SOKAKTA 'ŞİKECİ' DİYE BAĞIRIN, KİMLER BAKAR"



-Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "İyi ki tarla sürmekten hapis yatmış başkanlarımız yok. Burası Galatasaray. Galatasaray ahlakla, alın teriyle, namusla iş yapan bir kulüptür. Böyle yapmaya devam edecektir. Galatasaraylı olmanın gururunu yaşıyoruz bu çirkin ve karanlık ortamda. Şike, sporda en büyük sahtekarlıktır, en aşağılık eylemdir. Sokağa çıkın, meydanlara çıkın 'şikeci' diye bağırın, dönüp bakacak bir tane Galatasaraylı bulamazsınız. Kitlesel olarak kimin dönüp bakacağını hayalimde yaşıyorum. Bize 1000 yıl sürecek bu kara lekeyi sürmeyen Galatasaray yönetimlerine teşekkür ediyorum, o kelimeyle bir araya getirmedikleri için. UEFA'da hala güncel olarak listenin ortalarında yer alıyorlar."