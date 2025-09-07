Galatasaray'da Çalhanoğlu için geri sayım başladı

Yaz transfer döneminde kadrosunu Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır ve Singo gibi yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray , Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda bir büyük hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

"SON HAFTA YENİDEN DENEDİK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de katıldığı programda Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık yaptı, açıklamalarda bulundu. Son hafta yeniden girişimde bulunduk ama Inter, vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.

OCAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yaz transfer döneminde tüm çabalara rağmen Inter'i ikna edemeyen Galatasaray yönetimi, rotasını devre arası transfer dönemine çevirdi. Kulübe yakın kaynaklara göre sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nu en geç ocak ayında renklerine bağlamayı planlıyor.

31 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu bilinirken, kulüpler arasındaki pazarlıkların sezonun ilk yarısında yeniden alevlenmesi bekleniyor.