07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
1-027'
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Galatasaray'da Çalhanoğlu için geri sayım başladı

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Hakan Çalhanoğlu için ocak ayını hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Çok istedik, büyük bir Galatasaraylı" ifadelerini kullandı.

calendar 07 Eylül 2025 13:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Çalhanoğlu için geri sayım başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer döneminde kadrosunu Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır ve Singo gibi yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda bir büyük hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
 
Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
 
"SON HAFTA YENİDEN DENEDİK"
 
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de katıldığı programda Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık yaptı, açıklamalarda bulundu. Son hafta yeniden girişimde bulunduk ama Inter, vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.
 
OCAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
 
Yaz transfer döneminde tüm çabalara rağmen Inter'i ikna edemeyen Galatasaray yönetimi, rotasını devre arası transfer dönemine çevirdi. Kulübe yakın kaynaklara göre sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nu en geç ocak ayında renklerine bağlamayı planlıyor.
 
31 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu bilinirken, kulüpler arasındaki pazarlıkların sezonun ilk yarısında yeniden alevlenmesi bekleniyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.