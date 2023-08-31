Galatasaray'da büyük transfer zirvesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi biletini kapan Galatasaray transferde gözünü karattı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Molde maçının ardından transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da büyük transfer zirvesi
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31 Ağustos 2023 13:43
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının ardından gözler transferlere çevrildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erdem Timur, Molde maçı sonrası transfer zirvesi gerçekleştirdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transfer zirvesinden çıkan karar...

 KRİTİK TARİH 4 EYLÜL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı, yeni transferler için düğmeye bastı. Molde'yi rövanşta da yenerek Devler Ligi'nde gruplara kalan Cim-Bom'da maçtan sonra geç saatlere kadar transfer zirvesi gerçekleştirildi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında yaklaşık 2 saat süren toplantıda önemli kararların alındığı belirlendi. Sarı-kırmızılıların özellikle 4 Eylül'de UEFA'ya verilecek listeye eklenecek isimlerle ilgili çok titiz bir çalışma içinde olduğu ifade edildi.



YENİ TAKVİYELER YOLDA

Avrupa'nın önemli liglerinde transferin yarın sona erecek olmasından dolayı sabırlı davranan ve işi son ana bırakan sarı-kırmızılılar özellikle 8 numara konusunda ortaya çıkacak fırsatı kovalıyor. Erden Timur ile Okan Buruk arasındaki zirvede ağırlıklı olarak bu konunun ele alındığı öğrenildi. Galatasaray'a gelmek için gruplara kalma şartı koyan Sergio Ramos konusunda son detayların üzerinde çalışan sarı-kırmızıların, eline geçen bu kozu kullanacağı ve İspanyol stoper için şartların zorlanacağı kaydedildi.  

 
 

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