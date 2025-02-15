Galatasaray'da Boey'in parası uçtu, gitti!

Geçen sezon Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, 30 milyon euro (1 milyar 137 milyon TL) bonservisle satış rekoru kırmıştı. Bir senedir Boey'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekten gelen parayı da bitirdi.
Galatasaray, iki sağ bek ve iki sol bek transferi için kasasından 30 milyon euro çıkarmayı göze aldı.
KİM GELSE ÇARE OLMADI
9 milyon euro yatırım yapılan Elias Jelert yetersiz kaldığı için yerine Przemyslaw Frankowski 1 milyon euroya kiralandı ve satın alma opsiyonu 7 milyon euro. Sağ bek kadar sol bek pozisyonu da kulübü mali açıdan hırpaladı. Sezon sonunda 8 milyon euroya bonservisi alınacak Ismail Jakobs sürekli sakatlandığı için Eren Elmalı'ya yaklaşık 3.5 milyon euro ödendi. Forvetleri Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata'ya 22 milyon euro garanti ücret veren Galatasaray, sağ ve sol bek takviyesine de dünyaları harcadı!
Planlamada yapılan hatalar yüzünden Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu bu bölgede oynamaya devam edince AZ Alkmaar hezimeti bağıra bağıra geldi.
Galatasaray, iki sağ bek ve iki sol bek transferi için kasasından 30 milyon euro çıkarmayı göze aldı.
KİM GELSE ÇARE OLMADI
9 milyon euro yatırım yapılan Elias Jelert yetersiz kaldığı için yerine Przemyslaw Frankowski 1 milyon euroya kiralandı ve satın alma opsiyonu 7 milyon euro. Sağ bek kadar sol bek pozisyonu da kulübü mali açıdan hırpaladı. Sezon sonunda 8 milyon euroya bonservisi alınacak Ismail Jakobs sürekli sakatlandığı için Eren Elmalı'ya yaklaşık 3.5 milyon euro ödendi. Forvetleri Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata'ya 22 milyon euro garanti ücret veren Galatasaray, sağ ve sol bek takviyesine de dünyaları harcadı!
Planlamada yapılan hatalar yüzünden Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu bu bölgede oynamaya devam edince AZ Alkmaar hezimeti bağıra bağıra geldi.
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