Galatasaray'da Berkan Kutlu için geri sayım

Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın

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Galatasaray'da Berkan Kutlu için geri sayım
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23 Temmuz 2021 12:09
Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın...

Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla G.Saray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı- Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif düşünülüyor.

 


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