Galatasaray'da beklenmedik ayrılık; Omar!

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui'yle ilgili kararını verdi. Gelecek sezon neredeyse sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanan Cimbom'da yolların ayrılması planlanan oyunculardan biri de Norveçli sağ bek olduğu. Omar Elabdellaoui yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle formasından uzun süre ayrı kalmıştı.



Yeni sezon öncesi yerli sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Omar Elabdellaoui gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek. Cimbom'un transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.



Bu sezon Galatasaray'da sadece 7 maça çıkabilen Omar Elabdellaoui, 1 asistlik istatistik yakaladı. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,3 milyon euro.



YERİNE MERT MÜLDÜR



Öte yandan Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin yerine transfer edeceği yerli ismi de belirledi: Mert Müldür. Cimbom, milli takıma kadar yükselen genç futbolcu için bir süredir temaslarda bulunuyordu. Oyuncunun menajeri Max Hagmayr, Mert Müldür'ün transferine dair A Spor'a açıklamalar yaptı.



"SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR"



Mert Müldür'e Süper Lig'den teklifler olduğunu doğrulayan menajer, önceliklerinin Avrupa olduğunu söyledi. Transferin akıbetinin mayıs ayı sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.



