Galatasaray'da Barış ve Lemina antrenmanda!

Galatasaray, yaptığı antrenmanla ligde Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray'da transfer gündemi nedeniyle geçen hafta antrenmanlara çıkmayan ve Kayserispor maçında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer aldı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Mario Lemina da takımla çalıştı.
