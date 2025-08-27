27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
0-011'
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-011'
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
1-011'
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
0-010'
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
0-08'
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-225'
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-025'
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
0-09'
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
0-126'

Galatasaray'da Barış ve Lemina antrenmanda!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina, çarşamba günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

calendar 27 Ağustos 2025 21:29 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Barış ve Lemina antrenmanda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, yaptığı antrenmanla ligde Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da transfer gündemi nedeniyle geçen hafta antrenmanlara çıkmayan ve Kayserispor maçında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Mario Lemina da takımla çalıştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.