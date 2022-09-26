Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci

Yerli oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray 'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı yüzleri güldürdü.
İstanbulspor mücadelesinde attığı şık golle alkış alan genç yıldız, kanat bölgesindeki forma rekabetinde sonuna kadar yer alacağını gösterdi.
Teknik direktör Okan Buruk, bu şekilde devam etmesi halinde Barış Alper'e ligde daha fazla görev vermeye hazırlanıyor.
İstanbulspor mücadelesinde attığı şık golle alkış alan genç yıldız, kanat bölgesindeki forma rekabetinde sonuna kadar yer alacağını gösterdi.
Teknik direktör Okan Buruk, bu şekilde devam etmesi halinde Barış Alper'e ligde daha fazla görev vermeye hazırlanıyor.