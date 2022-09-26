Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci

İstanbulspor mücadelesinde attığı şık golle alkış alan Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, kanat bölgesindeki forma rekabetinde sonuna kadar yer alacağını gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci
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26 Eylül 2022 12:05
Baris Alper Yilmaz
Baris Alper Yilmaz
Galatasaray
Yerli oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray 'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı yüzleri güldürdü.

İstanbulspor mücadelesinde attığı şık golle alkış alan genç yıldız, kanat bölgesindeki forma rekabetinde sonuna kadar yer alacağını gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk, bu şekilde devam etmesi halinde Barış Alper'e ligde daha fazla görev vermeye hazırlanıyor. 

 
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