Galatasaray'da ayrılık sırası Oliveira'da

Kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayıran Galatasaray'da gözler şimdi de Sergio Oliveira'ya çevrildi.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu, gelen teklifleri geri çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmenin yollarını arıyor.
Galatasaray forması altında 58 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu, gelen teklifleri geri çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmenin yollarını arıyor.
Galatasaray forması altında 58 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu 6 gol attı ve 7 asist yaptı.