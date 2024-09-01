Galatasaray'da ayrılık sırası Oliveira'da

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık sırası Oliveira'da
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01 Eylül 2024 10:22
Kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayıran Galatasaray'da gözler şimdi de Sergio Oliveira'ya çevrildi.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu, gelen teklifleri geri çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmenin yollarını arıyor.

Galatasaray forması altında 58 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu 6 gol attı ve 7 asist yaptı.





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