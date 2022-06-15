Galatasaray'da ayrılık krizi: Sacha Boey

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmak istiyor.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık krizi: Sacha Boey
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15 Haziran 2022 17:31
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Sacha Boey, kulüple bağlarını koparmak istediği öğrenildi...

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray ile 2025'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun ayrılık talebini yeni seçilen yönetime henüz iletmediği ifade ediliyor.

Bununla birlikte Sacha Boey ile Alman ve Fransız takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.



Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, 19 karşılaşmada yer almış ve 1 gole imza atmıştı. 

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