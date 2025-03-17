Galatasaray'da ayrılık kararı: Carlos Cuesta

Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, şimdiye kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığı yarattı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bununla birlikte Kolombiyalı futbolcu ile erkenden yolların ayrılması konusunda karar alındı.
Son gelen bilgilere göre 5-6 milyon euro dolaylarındaki bütün teklifler değerlendirme altına alınacak.
8 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray, kış transfer döneminde Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Cuesta için Genk'e 8 milyon euro ödemişti.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Performansıyla beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Carlos Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Okan Buruk, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Cuesta için "Bir yabancı dışarıda kalmalı. Geçen hafta Yusuf Demir'di. Ahmed Kutucu olmayınca önde ekstra oyuncu kullanmak istedik. Cuesta ayrıca dün antrenmanda bir darbe de almıştı. Dediğim gibi yabancı tercihimizi hücumdan yana kullandık. Cuesta bu yüzden kadroda yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Bununla birlikte Kolombiyalı futbolcu ile erkenden yolların ayrılması konusunda karar alındı.
Son gelen bilgilere göre 5-6 milyon euro dolaylarındaki bütün teklifler değerlendirme altına alınacak.
8 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray, kış transfer döneminde Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Cuesta için Genk'e 8 milyon euro ödemişti.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Performansıyla beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Carlos Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Okan Buruk, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Cuesta için "Bir yabancı dışarıda kalmalı. Geçen hafta Yusuf Demir'di. Ahmed Kutucu olmayınca önde ekstra oyuncu kullanmak istedik. Cuesta ayrıca dün antrenmanda bir darbe de almıştı. Dediğim gibi yabancı tercihimizi hücumdan yana kullandık. Cuesta bu yüzden kadroda yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.