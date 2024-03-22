Galatasaray'da Akman kardeşlerden biri gidiyor, biri kalıyor

Galatasaray altyapısı ürünü Hamza Akman ve Efe Akman kardeşlerin akıbeti belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Akman kardeşlerden biri gidiyor, biri kalıyor
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22 Mart 2024 08:40
Galatasaray altyapısı ürünü Hamza Akman ve Efe Akman kardeşlerin akıbeti belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; İki sezondur A Takım'da yer almasına rağmen oynama fırsatı bulamayan Hamza Akman sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmıyor.

2004 doğumlu Hamza, kendisine Avrupa'dan Kopenhag başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. 2006 doğumlu Efe Akman ise yeni 18 yaşına girdi ve Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzalayacak. Efe'ye geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

 
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