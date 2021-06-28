Galatasaray'da 4 sol bek adayı için büyük mesai

Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran ve Uruguaylı futbolcu için Leipzig'le anlaşamayan Galatasaray sol bek transferinde yoğun uğraş veriyor

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Galatasaray'da 4 sol bek adayı için büyük mesai
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28 Haziran 2021 11:43
Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran Galatasaray, sol bek için gaza bastı.

Alex Moreno, Van Aanholt ve Ezgjan Alioski için bastıran Galatasaray'da gündeme son olarak MLS'te Atlanta United forması giyen 19 yaşındaki George Bello girdi. Yönetim 4 adaydan birini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor

4 isim için de bastırılırken, Aslan'ın listesine genç bir isim girdi: George Bello... Amerika ekibi Atlanta United'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun kontratı yıl sonunda bitiyor. Oyuncu izleme ekibinin önerdiği Bello için araştırmalar başlarken sözleşme süresinin az olması Aslan'ın iştahını kabartıyor.

Yönetim bu 4 isimden birini 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçı olan PSV sınavına yetiştirmeyi planlıyor.




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