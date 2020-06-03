Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu olacak

Kısa bir süre önce bir dizi ameliyat geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mustafa Cengiz tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden çıktıktan sonra evine geçerek istirahate çekilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mustafa Cengiz tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden çıktıktan sonra evine geçerek istirahate çekilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın