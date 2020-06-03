Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu olacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacak.

Haber; Sporx.com
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu olacak
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03 Haziran 2020 13:49
Kısa bir süre önce bir dizi ameliyat geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mustafa Cengiz tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden çıktıktan sonra evine geçerek istirahate çekilecek.

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