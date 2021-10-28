Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Ankara ziyareti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Ankara ziyareti
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28 Ekim 2021 14:49
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü ile yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşımlarla duyurdu.

Elmas, ziyaretlerinde yeni Spor Yasa Taslağı'na ilişkin görüş ve önerileri ile değerlendirme raporlarını sunduklarını belirtti.

Galatasaray Başkanı Elmas, Mustafa Şentop'a 59, Kılıçdaroğlu'na da 62 numaralı üzerlerine isimleri yazılı sarı-kırmızlı formaları hediye etti.

 


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