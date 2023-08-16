Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray ayrılığı açıkladı!
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16 Ağustos 2023 19:02
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 19:29
Galatasaray, genç oyuncusu Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır."
 GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Yusuf Demir, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.

Genç oyuncu, paylaşımında şu sözleri kullandı;

"Büyük Galatasaray Ailesi, hepiniz bildiği gibi, bu sene Galatasaray ile devam etmeyeceğim. Her saniye arkamda duran ve benim için en iyisini isteyen Galatasaray taraftarına sonsuza kadar teşekkür ederim. Gelecek sezon için başarılar diliyorum. Görüşmek üzere"

GALATASARAY PERFORMANSI

Yusuf Demir, Galatasaray'da 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.

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