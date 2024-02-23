Galatasaray, Avrupa macerasını 14 maçla tamamladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bu sezon 14 karşılaşma yaparken, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, bu aşamada 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Kupa 2'ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek elendi.
Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, bu aşamada 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Kupa 2'ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek elendi.
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