Galatasaray, altıncı maçında da gol yedi

Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.
Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.
Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.
Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.
Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.
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