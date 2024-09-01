Galatasaray, altıncı maçında da gol yedi

Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, altıncı maçında da gol yedi
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01 Eylül 2024 00:57
Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.

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