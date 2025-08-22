22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Galatasaray, Akanji'ye sözleşmeyi gönderdi!

Galatasaray, Manchester City ile anlaşmaya varmasının ardından Akanji'nin temsilcilerine teklif gönderdi.

calendar 22 Ağustos 2025 17:43 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 17:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Akanji'ye sözleşmeyi gönderdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manuel Akanji'nin transferi için kapıyı kapatmadı.

Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile 15 milyon poundluk anlaşmanın ardından Manuel Akanji'nin temsilcilerine sözleşme teklifini gönderdi.

29 yaşındaki İsviçreli stoper, geleceği hakkında henüz karar vermedi. Akanji, tüm teklifleri dinledikten sonra karar verecek.


GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ PARA

Manchester City ile iki yıllık sözleşmesi kalan Manuel Akanji, Galatasaray'dan 6,5 milyon euro maaş ve dört yıllık sözleşme talep etti.

Davinson Sanchez'e 5 milyon euro maaş veren Galatasaray, hiçbir defans oyuncusuna bu rakamdan fazla bir ücret ödememe kararı aldı.

LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ

Manuel Akanji ile Galatasaray'ın henüz anlaşma sağlayamamasının ardından Almanya Ligi takımlarından Leverkusen transfer için devreye girdi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK:

Öte yandan MAnuel Akanji'nin menajeri, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle transfer için görüşme yapacak. Bu görüşmede Akanji'nin Galatasaray'a gelip gelmeyeceği net olarak belirlenecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.