Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaray, Ödeal firmasıyla futbol takımı şort sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a yeni sponsor!
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01 Nisan 2023 12:14
Galatasaray Kulübü, Ödeal firmasının 2022-2023 futbol sezonunun kalan döneminde erkek futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, esnaf ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ödeal, 2022-2023 sezonu sonuna kadar Galatasaray Erkek Futbol Takımı'mızın şort sponsoru oldu." denildi.

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