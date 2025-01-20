Galatasaray'a transferinde pürüz çıktı: Eren Elmalı

Eren Elmalı için oyuncu ve Trabzonspor ile el sıkışan Galatasaray, bonservisi taksitle ödemek istediğini bordo mavili takıma iletince transfer zora girdi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a transferinde pürüz çıktı: Eren Elmalı
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20 Ocak 2025 08:50
Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray Yönetimi, ligin ikinci yarısı için şimdiden kolları sıvadı.

Sarı kırmızılı takım, sol bek pozisyonu için Trabzonspor'dan Eren Elmalı ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

G.SARAY'DAN 3 TAKSİT TEKLİFİ

Galatasaray'ın, genç oyuncu için 3.5 milyon Euro civarında bir bonservisi gözden çıkaracağı da belirtilmişti. Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 3'e bölmek istediğini Karadeniz ekibine iletti.

Bordo mavililer ise ödemenin yarısını peşin, kalanını ise bir sene içerisinde tek seferde almak istediğini belirtildi.

Taraflar, ödeme planı konusunda anlaşma sağlarsa resmi imzaların atılması bekleniyor. 

 
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