Galatasaray'a Tielemans'tan kötü haber!

Galatasaray'a Youri Tielemans transferinden kötü haber geldi.
Aston Villa'dan yapılan açıklamada, Belçikalı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncu ile Galatasaray da ciddi şekilde ilgileniyordu. Tecrübeli orta saha tercihini Ada'dan yana kullandı.
Küme düşen Leicester'da 195 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha 28 gol ve 26 asist yaptı.
Aston Villa'dan yapılan açıklamada, Belçikalı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncu ile Galatasaray da ciddi şekilde ilgileniyordu. Tecrübeli orta saha tercihini Ada'dan yana kullandı.
Küme düşen Leicester'da 195 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha 28 gol ve 26 asist yaptı.
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