Galatasaray'a Tielemans'tan kötü haber!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youri Tielemans, Aston Villa ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi transferi resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Tielemans'tan kötü haber!
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10 Haziran 2023 19:41
Son güncelleme 10 Haziran 2023 20:38
Galatasaray'a Youri Tielemans transferinden kötü haber geldi.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, Belçikalı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncu ile Galatasaray da ciddi şekilde ilgileniyordu. Tecrübeli orta saha tercihini Ada'dan yana kullandı.

Küme düşen Leicester'da 195 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha 28 gol ve 26 asist yaptı.

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