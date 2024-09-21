Galatasaray'a özel loca yok!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı takıma özel loca tayin etmedi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'a özel loca yok!
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21 Eylül 2024 10:01
Son güncelleme 21 Eylül 2024 13:45
Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'deki derbi için Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi.

Maç öncesi oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na geçecek olan Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden takip edecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki dev derbi bugün saat 20.00'de başlayacak.

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