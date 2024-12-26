Galatasaray'a Muani'de rakip çıktı!

Paris Saint-Germain'den Slovak stoper Milan Skriniar'ı kiralamak üzere bir süredir girişimlerde bulunan Galatasaray, kulübün Randal Kolo Muani konusundaki tasarrufunu öğrenince bunu bir fırsat transferi olarak algıladı ve hemen teklifini sundu.
GALATASARAY'DAN KİRALIK HAMLE
Galatasaray, 26 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak istediğini PSG'ye bildirdi. Fransız devi de bu teklife karşı oldukça sıcak. Ancak son anda bir başka Ligue 1 temsilcisi araya girdi.
Fransa'da zirve yarışı veren takımlardan Monaco da kiralık verilmesi halinde Kolo Muani'yi renklerine bağlamak istediğini PSG'ye iletti. Monaco'nun araya girmesiyle kıran kırana bir pazarlık süreci başlamış oldu. Oyuncunun maaşının büyük kısmının PSG tarafından ödenmesi konusu, tam olarak Galatasaray'ın istediği şekilde gerçekleşmiyor.
Monaco her ne kadar daha fazla maaş yükü üstlenme teklifi yapsa da bu olumsuz gelişme Galatasaray cephesinde sadece küçük bir pürüz olarak görülüyor. Fransız basını da Galatasaray'ın rahatlığını doğrular nitelikte haberlere yer verdi. Gazetelerde Sarı-Kırmızılılar'ın Osimhen örneğini göstererek Kolo Muani'nin de İstanbul'da yeniden yıldızını parlatabileceği yorumlarına yer verildi.
AVRUPA'DA KUPA İHTİMALİ
Aynı şekilde Fransız santrforun şampiyonluğa giden PSG'den ayrılıp ikincilik mücadelesi veren Monaco yerine Galatasaray'da tekrar şampiyonluk yaşama, hatta Avrupa'da kupa kaldırma ihtimalinin olduğuna vurgu yapıldı.
GALATASARAY'DAN KİRALIK HAMLE
Galatasaray, 26 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak istediğini PSG'ye bildirdi. Fransız devi de bu teklife karşı oldukça sıcak. Ancak son anda bir başka Ligue 1 temsilcisi araya girdi.
Fransa'da zirve yarışı veren takımlardan Monaco da kiralık verilmesi halinde Kolo Muani'yi renklerine bağlamak istediğini PSG'ye iletti. Monaco'nun araya girmesiyle kıran kırana bir pazarlık süreci başlamış oldu. Oyuncunun maaşının büyük kısmının PSG tarafından ödenmesi konusu, tam olarak Galatasaray'ın istediği şekilde gerçekleşmiyor.
Monaco her ne kadar daha fazla maaş yükü üstlenme teklifi yapsa da bu olumsuz gelişme Galatasaray cephesinde sadece küçük bir pürüz olarak görülüyor. Fransız basını da Galatasaray'ın rahatlığını doğrular nitelikte haberlere yer verdi. Gazetelerde Sarı-Kırmızılılar'ın Osimhen örneğini göstererek Kolo Muani'nin de İstanbul'da yeniden yıldızını parlatabileceği yorumlarına yer verildi.
AVRUPA'DA KUPA İHTİMALİ
Aynı şekilde Fransız santrforun şampiyonluğa giden PSG'den ayrılıp ikincilik mücadelesi veren Monaco yerine Galatasaray'da tekrar şampiyonluk yaşama, hatta Avrupa'da kupa kaldırma ihtimalinin olduğuna vurgu yapıldı.