Galatasaray'a derbi öncesi Ismail Jakobs'tan iyi haber!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TRT Spor'un haberine göre; Uzun zamandır formasından uzak kalan Jakobs'a, yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Aşil tendonunda problem yaşayan Senegalli futbolcunun, Beşiktaş derbisi kadrosunda yer alabileceği gelen haberler arasında.
21 MAÇ KAÇIRDI
Bu sezon sakatlığı nedeniyle tüm kulvarlarda 21 maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan kısmında ne kadar süre alacağı merak konusu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
TRT Spor'un haberine göre; Uzun zamandır formasından uzak kalan Jakobs'a, yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Aşil tendonunda problem yaşayan Senegalli futbolcunun, Beşiktaş derbisi kadrosunda yer alabileceği gelen haberler arasında.
21 MAÇ KAÇIRDI
Bu sezon sakatlığı nedeniyle tüm kulvarlarda 21 maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan kısmında ne kadar süre alacağı merak konusu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.