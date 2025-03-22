Galatasaray'a derbi öncesi Ismail Jakobs'tan iyi haber!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Tedavisinin sonuna gelen Senegalli, Beşiktaş derbisinde kadroda yer alabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a derbi öncesi Ismail Jakobs'tan iyi haber!
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22 Mart 2025 17:49
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu...

TRT Spor'un haberine göre; Uzun zamandır formasından uzak kalan Jakobs'a, yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Aşil tendonunda problem yaşayan Senegalli futbolcunun, Beşiktaş derbisi kadrosunda yer alabileceği gelen haberler arasında.

21 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon sakatlığı nedeniyle tüm kulvarlarda 21 maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan kısmında ne kadar süre alacağı merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

 
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