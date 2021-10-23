UEFA Avrupa Ligi'nde kendinden kat kat fazla değere sahip takımlarla eşleşen Galatasaray için "İşi zor" yorumları yapılıyordu. Ancak sarı-kırmızılılar önce İtalyan devi Lazio'yu evinde yıktı.



Ardından dünyanın en ateşli taraftarlarına sahip Marsilya deplasmanından 1 puanla döndü. Buz gibi gece Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Cimbom, galibiyeti tek golle alırken, liderliğini perçinledi. Aslan, şimdi gözünü gruptan lider çıkma hedefine dikti.



16.5 MİLYON TL KAZANDI!



Cimbom, Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlikle 1 milyon 470 bin euro'yu (16.5 milyon TL)kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar, 1 milyon 260 bin euro galibiyet primi ve 210 bin euro da beraberlik ücretini kasasına koydu.



TURLARSA 13.5 DAHA GELECEK



Sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırmayı da başarırsa 1.2 milyon euro (13.5 milyon TL) daha alacak.



DEV EKİPLERLE YARIŞIYOR



Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden 96 takım arasında kalesini gole kapatmayı başaran 5 takım arasına girdi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bayern Münih ve Juventus ile Avrupa Ligi'ndeki West Ham ile Konferans Ligi'ndeki Gent takımları gibi kalesini gruplarda gol yememeyi becerdi.



Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak kaybetmeyen Galatasaray 2009'dan (11 maç) bu yana en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı başardı.



