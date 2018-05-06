Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, bugün deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım önünde yer alan sarı-kırmızılılar, kazanıp avantajını son iki haftaya taşımaya çalışacak.Aslan'da sarı kart cezalısı Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. En büyük koz yine Gomis. Fransız yıldız, 27 golüne yenilerini eklemeye çalışacak.Teknik direktör Fatih Terim'in cezalı Belhanda'nın yerine ilk onbirde Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'dan birisine şans vermesi bekleniyor. İbre Sinan'dan yana... Genç yıldız oynarsa sağ kanatta görev alacak. Terim, galibiyet emri verdi. Tecrübeli hocanın,dediği öğrenildi.Akhisarspor, Aslan'a ters geliyor. Ege ekibi, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla yarı finalde elerken, Türk Telekom Stadı'nda 4-2 kaybettiği ligin ilk yarısındaki maçta da ecel terleri döktürdü. Sarı-kırmızılılar, devreyi 2-0 geride kapattığı müthiş mücadeleyi, ikinci yarıda rakibinin on kişi kalmasının da yardımıyla çevirmeyi başarmıştı..