Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e altıncı, 1. Lig'e beşinci, 2. Lig'e üçüncü ve 3. Lig'e de ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



- Spor Toto Süper Lig



9 Eylül Cumartesi:



20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)



10 Eylül Cumartesi:



17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)



11 Eylül Pazar:



17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)



20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)



20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



12 Eylül Pazartesi:



19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)



- Spor Toto 1. Lig



9 Eylül Cumartesi:



20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)



10 Eylül Cumartesi:



16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)



20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)



20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya)



11 Eylül Pazar:



16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)



16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)



20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)



20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)



12 Eylül Pazartesi:



20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



- TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



10 Eylül Cumartesi:



16.00 Bitexen Düzcespor-Bayburt Özel İdare (Düzce 18 Temmuz)



16.30 Arnavutköy Belediyespor-Esenler Erokspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



16.30 Somaspor-Sivas Belediyespor (Soma Atatürk)



16.30 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Çorum FK (Nazilli İlçe)



19.00 Bursaspor-Batman Petrolspor (Bursa Büyükşehir Belediyespor)



19.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)



19.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)



19.00 Menemen FK-Tarsus İdman Yurdu (Menemen İlçe)



19.00 Isparta 32-Ankaraspor (Isparta Atatürk)



Kırmızı Grup:



10 Eylül Cumartesi:



15.30 Silahtaroğlu Vanspor FK-1461 Trabzon FK (Van Atatürk)



16.00 GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928 (Gazi)



16.00 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)



16.00 Kırşehir Futbol-Weecoins Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)



16.30 Kocaelispor-Serik Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu)



16.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK (Karaelmas K. Köksal)



17.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



18.00 Diyarbekirspor-Pazarspor (Diyarbakır)



19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



19.00 İskenderunspor-Fethiyespor (Yeni Hatay)



- TFF 3. Lig



1. Grup:



10 Eylül Cumartesi:



19.00 Karşıyaka-Belediye Derincespor (Alsancak Mustafa Denizli)



11 Eylül Pazar:



15.30 Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu (Vali Lütfü Yiğenoğlu-Ev sahibi takım seyircisiz)



15.30 Yomraspor-Entegre Solar Elazığspor (Yomra İlçe)



15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)



15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Kelkit İlçe)



16.00 Hacettepe 1945-Edirnespor (Aktepe)



16.30 Çatalcaspor-52 Orduspor FK (Çatalca İzzettin)



19.00 Eskişehirspor-1922 Konyaspor (Eskişehir Yeni)



20.00 Amasyaspor FK-Belediye Kütahyaspor (Çorum Şehir)



2. Grup:



11 Eylül Pazar:



15.30 Amberçay Eynesil Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Vakıkebir İlçe)



15.30 Elazığ Karakoçan FK-Bayrampaşa (Elazığ Doğukent)



15.30 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Merkez Spor Kompleksi Stadyumu)



16.00 Armoni Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor (Alanya Milli Egemenlik)



16.30 Bulvarspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bulvar Mimar Kubiay Köse)



16.30 Turgutluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Turgutlu 7 Eylül)



16.30 Darıca Gençlerbirliği-Karaman FK (Darıca İlçe)



19.00 Orduspor 1967-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Ordu)



3. Grup:



10 Eylül Cumartesi:





16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Fatsa Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)



16.30 Bursa Yıldırımspor-Akhisarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



11 Eylül Pazar:



15.30 Merkür Holding Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)



15.30 Siirt İl Özel İdaresi-Niğde Anadolu FK (Siirt Atatürk)



15.30 Malatya Arguvanspor-Muş 1984 Muşspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



15.30 Osmaniyespor FK-Artvin Hopaspor (7 Ocak)



16.30 Bergama Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Bergama 14 Eylül)



16.30 Efeler 09-Kepez Belediyespor (Adnan Menderes)



19.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-68 Aksaray Belediyespor (Sakarya Atatürk)





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