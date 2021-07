Furkan Korkmaz: 'Her takımı yenebiliriz'

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, ay-yıldızlıların FIBA Olimpiyat Elemeleri ikinci maçında Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup edip yarı finale yükseldiği karşılaşmayı değerlendirdi.



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, istedikleri her şeyi başarabilecek güce sahip olduklarını ifade etti.



Galibiyet için çok mutlu olduklarını vurgulayan Furkan, şunları kaydetti:



"Organizasyonda daha fazla ilerlemek istiyoruz. Victoria'da her takımı yenebilecek güçteyiz. Daha yeni bir araya geldik. Ama aynı amaçlara ulaşmak istediğimizde her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz. Maçlarımızda kimin sayı attığı önemli değil. Topu bu şekilde paylaşabilirsek her takımı yenebiliriz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Ülkemiz olimpiyatlara gitmeyi hak ediyor. Olimpiyat oyunlarında olmayı çok istiyoruz. Bu yolda avantajı da elde ettik."