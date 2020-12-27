Fuat Çapa: 'Artık hedefimiz Fenerbahçe maçı'

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Çapa, "Başakşehir karşısında baskın ve agresif bir futbol oynadık. Artık önümüzde Fenerbahçe maçı var. O maça dolu dolu hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.



Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade eden Çapa, "Bizim açımızdan üzücü bir sonuç. Başakşehir'in artılarını eksilerini biliyorduk. Eksilerini en iyi şekilde değerlendirirsek çok pozisyon bulurduk. Başakşehir'in çok açık oyunu, bizim forvetimizin koşularını bekler göremedi. Görseler daha çok pozisyona girerdik. 60 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. İyi bir mücadele oldu. Son 2 haftadaki görüntümüz hoş değildi. Sadece skor değil, mücadele anlamında da hoş değildi. Bu bizi memnun etmiyordu. Bugün tam tersi. 10 kişi olsa da çok iyi mücadele eden, organize olan bir Kasımpaşa vardı." dedi.



Maçın hakemi Fırat Aydınus'u da eleştiren Çapa, "Türkiye'nin en iyi 3 hakeminden birinin bu şekilde maç yönetmesi bizi üzdü. Tercih haklarını tamamen rakipten yanaydı. Aytaç'a maç başında verdiği kartı, Başakşehirlilerin faullerine vermedi. Onlara da verse sıkıntı yok. Özellikle, Fırat Hoca'nın bunu yapması... İsmi Avrupa'da bilinen bir saygı duyulan bir hakemin bunu yapması üzdü" şeklinde konuştu.



Başakşehir karşısında skoru 3-1'e taşıyacak pozisyonlar da bulduklarını ancak değerlendiremediklerinin altını çizen Çapa, "2-1'den sonra 3-1'i yakalayacak pozisyon vardı. 2-2'den sonra 3-2 yapacak pozisyon vardı. Son vuruş ve son tercihleri doğru yapamadık. Maçtan önce 1 puana sevinirdik ama şimdi sevinemem. Mutlu eden tek şey takımın mücadelesi ve reaksiyonu. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda birlik ve beraberlik içerisinde oyun felsefesini devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Stoperde sıkıntıları olduğunun altını çizen Çapa, transfer planlarıyla ilgili olarak ise, "Tarkan büyük ihtimalle sezonu kapattı. Ameliyat olması gerekiyor. İkinci devre planlamaların doğru yapılması gerekiyor. 5 Ocak'tan itibaren 24 maç oynayacağız. 24 maçı, 17 haftada oynayacağız. Bugünkü karşılaşma da çok net bazı verileri verdi. Transferle ilgili raporumuzu hazırladık, yönetim kuruluna yarın vereceğiz. Sonraki süreçte yönetimimizin verdiği kararlara göre kadromuzu oluşturacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



