Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 5-0 kazandı.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (k.k) kaydetti.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı ligde oynadığı son 10 lig maçını kazanmayı başardı.
KARİYERİNDE BİR İLK
Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlayacak. Rizespor ise Kasımpaşa'yıkonuk edecek.
MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada En-Nesyri yerine sakatlığı geçen Fred'e, Becao yerine Djiku ve sakatlığı sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür'e şans verdi.
Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko 11'i ile sahaya çıktı.
RİZE'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor 11'inde tek değişikliğe gitti.
Teknik direktör İlhan Palut, defansta Hojer yerine Halil İbrahim Pehlivan'ı tercih etti.
FENERBAHÇE, DAUM'U UNUTMADI
Sarı-lacivertli futbolcular hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Christoph Daum için seremoniye "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı pankart ile çıktı.
TARAFTARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FRED'DEN HARİKA GOL!
Fenerbahçe, Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 15. dakikasında Dusan Tadic'ten topu alan Fred, kaleye uzak bir noktadan çok sert vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!
Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.
İSMAİL YÜKSEK ÇOK SERT VURDU
Fenerbahçe, karşılaşmanın 37. dakikasında gole çok yaklaştı. Dzeko, Szymanski'nin pasında sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama top savunmadan döndü. Dönen topa İsmail Yüksek çok sert vurdu ama top az farkla auta gitti.
FENERBAHÇE YİNE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe maçta ikinci kez penaltı bekledi. Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek yoğun bir itirazla penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.
LIVAKOVIC ÇOK İYİ ÇIKARDI
Rizespor ilk kez etikili geldi. Maçın 42. dakikasında Varesanovic sağ çaprazdan kaleyi denedi, Livakovic topu çok iyi çıkardı. Dönen topu Varesanovic yine denedi. Top bu kez üstten dışarı gitti. Maçta başka ciddi bir atak olmadı ve Fenerbahçe devreye 1-0 önde girdi.
FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 53. dakikadasında farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, çaprazdan sert vurdu ve kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.
FRED YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Fenerbahçe, Fred'in kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi. Saint-Maximin'in pasıyla sol çaprazda topu alan Fred, uzaktan sert vurdu ve 60. dakikada topu ağlara gönderdi.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ, YİNE FRED!
Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de oyunun kontrolünü tamamen kaybeden Rizespor kalesine 4. golü yine Fred attı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Dzeko, yay üzerinden vuruşunu kaptı, kaleci gole izin vermedi. Dönen topu iyi takip eden Fred, topu ağlara gönderdi ve kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN 5. GOL GELDİ
Fenerbahçe, Rizespor karşısında Alikulov'un kendi kalesine attığı golle farkı 5'e çıkardı. Hızlı gelişen atakta, sağ çaprazda topla buluşan Tadic, çaprazdan vurdu. Alikulov, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi ve durum 5-0 oldu.
RİZESPOR KALECİSİ ISLIKLANDI
Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yediği goller sonrası Rize tribünleri tarafından maç boyunca ıslıklandı.
Maçta başka pozisyon çıkmadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.
30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (k.k) kaydetti.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı ligde oynadığı son 10 lig maçını kazanmayı başardı.
KARİYERİNDE BİR İLK
Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlayacak. Rizespor ise Kasımpaşa'yıkonuk edecek.
MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada En-Nesyri yerine sakatlığı geçen Fred'e, Becao yerine Djiku ve sakatlığı sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür'e şans verdi.
Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko 11'i ile sahaya çıktı.
RİZE'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor 11'inde tek değişikliğe gitti.
Teknik direktör İlhan Palut, defansta Hojer yerine Halil İbrahim Pehlivan'ı tercih etti.
FENERBAHÇE, DAUM'U UNUTMADI
Sarı-lacivertli futbolcular hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Christoph Daum için seremoniye "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı pankart ile çıktı.
TARAFTARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FRED'DEN HARİKA GOL!
Fenerbahçe, Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 15. dakikasında Dusan Tadic'ten topu alan Fred, kaleye uzak bir noktadan çok sert vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!
Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.
İSMAİL YÜKSEK ÇOK SERT VURDU
Fenerbahçe, karşılaşmanın 37. dakikasında gole çok yaklaştı. Dzeko, Szymanski'nin pasında sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama top savunmadan döndü. Dönen topa İsmail Yüksek çok sert vurdu ama top az farkla auta gitti.
FENERBAHÇE YİNE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe maçta ikinci kez penaltı bekledi. Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek yoğun bir itirazla penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.
LIVAKOVIC ÇOK İYİ ÇIKARDI
Rizespor ilk kez etikili geldi. Maçın 42. dakikasında Varesanovic sağ çaprazdan kaleyi denedi, Livakovic topu çok iyi çıkardı. Dönen topu Varesanovic yine denedi. Top bu kez üstten dışarı gitti. Maçta başka ciddi bir atak olmadı ve Fenerbahçe devreye 1-0 önde girdi.
FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 53. dakikadasında farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, çaprazdan sert vurdu ve kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.
FRED YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Fenerbahçe, Fred'in kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi. Saint-Maximin'in pasıyla sol çaprazda topu alan Fred, uzaktan sert vurdu ve 60. dakikada topu ağlara gönderdi.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ, YİNE FRED!
Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de oyunun kontrolünü tamamen kaybeden Rizespor kalesine 4. golü yine Fred attı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Dzeko, yay üzerinden vuruşunu kaptı, kaleci gole izin vermedi. Dönen topu iyi takip eden Fred, topu ağlara gönderdi ve kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN 5. GOL GELDİ
Fenerbahçe, Rizespor karşısında Alikulov'un kendi kalesine attığı golle farkı 5'e çıkardı. Hızlı gelişen atakta, sağ çaprazda topla buluşan Tadic, çaprazdan vurdu. Alikulov, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi ve durum 5-0 oldu.
RİZESPOR KALECİSİ ISLIKLANDI
Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yediği goller sonrası Rize tribünleri tarafından maç boyunca ıslıklandı.
Maçta başka pozisyon çıkmadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.
30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)
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