Fred için ayrılık iddiası: Internacıonal devreye girdi!

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Brezilya'ya dönüş sinyali verdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fred için ayrılık iddiası: Internacıonal devreye girdi!
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29 Nisan 2025 10:44

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred için Brezilya'da geri dönüş iddiaları gündeme geldi.

TV Foco'nun haberine göre; Internacional Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred için kesenin ağzını açtı.

"BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

Bu transferin zorluğunun altı çizilirken oyuncunun geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kanalına yaptığı şu açıklamaya da atıfta bulunuldu: "Brezilya'ya dönmek istiyorum. Altyapısından yetiştiğim Internacional, her zaman ilk tercihim olur. Ancak çocukluğumda A.Mineiro taraftarıydım, teklif gelirse düşünürüm. Dönüş için kapımı açık tutuyorum." dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 41 maçta görev alan Breziyalı yıldız, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi. 



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