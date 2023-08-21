Fred: "Fenerbahçe'de çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred: 'Fenerbahçe'de çok mutluyum'
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21 Ağustos 2023 23:38
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Fred "Genel olarak baktığımızda bizim için iyi bir maç oldu. İlk yarıda çok iyi oynayamadık ama ikinci yarıda performansımızı yukarı çektik. Bir pozisyona girdim, kaçırdım. Bir tane iptal edilen golüm var. Takımın performansında dolayı mutluyum. Herkes elinden geleni yaptı. Önemli olan 3 puandı. Taraftarımızı tebrik ediyorum, maç boyunca susmadılar." dedi.

Transferin ardından uyum sürecinde olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız "Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Buraya geleli iki hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Genel olarak halimden mutluyum. Çok mutluyum. Çok mücadele ettik, savaştık. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Perşembe günü kazanmak istediğimiz bir maçımız daha var." ifadelerini kullandı.

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