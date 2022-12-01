Fransa Bisiklet Turu, Nice'te tamamlanacak

2024 yılında düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu, organizasyon tarihi boyunca ilk kez başkent Paris yerine Nice kentinde sona erecek.



Organizasyondan yapılan açıklamada, 2024 Fransa Bisiklet Turu'nun son etabının, 1903 yılındaki kuruluşundan itibaren ilk kez Paris'teki Şanzelize Caddesi yerine Nice kentinde düzenleneceği belirtildi.



2024 Fransa Bisiklet Turu'nun sonlanmasından kısa bir süre sonra Paris'te Yaz Olimpiyatları'nın düzenleneceği ve oyunların hazırlık sürecinde sorun yaşanmaması amacıyla bu yönde zorunlu bir karar alındığı vurgulandı.



2024 Fransa Bisiklet Turu, 29 Haziran-21 Temmuz, Paris 2024 ise 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Yol bisikletinin en önemli yarışının son etabı, sonraki yıllarda yeniden Paris'e alınacak.





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