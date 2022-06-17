Frankfurt, Mario Götze'nin peşinde!

PSV'nin yıldız futbolcusu Mario Götze'nin Frankfurt'un radarında olduğu belirtildi.



Bild'de yer alan habere göre, Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt'un Mario Götze'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



4 MİLYON EURO SERBEST KALIR MADDESİ



2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin sadece 4 milyon Euro serbest kalma maddesinin bulunduğu ve Alman ekibinin bu ücreti ödemeye hazır olduğu kaydedildi.



BENFICA DA İSTİYOR!



Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın da Mario Götze'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.



İki kulübün de transferde istekli olduğu belirtilirken, oyuncunun tekrar Almanya'ya dönmek istemesi Frankfurt'un bir adım önde olmasını sağladığı öğrenildi.



Yıldız oyuncu, geçen sezon PSV formasıyla çıktığı 52 maçta 12 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.





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