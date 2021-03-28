Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton

HAMILTON: "MAX MÜTHİŞTİ"

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde nefesler kesildi, kazanan Lewis Hamilton oldu.Lewis Hamilton, 5112 turla Formula 1 tarihinde en fazla lider giden isim oldu ve Michael Schumacher'in rekorunu kırdı.1- Lewis Hamilton2- Max Verstappen3- Valtteri BottasYarış sonrası konuşan Lewis Hamilton "Uzun zaman sonra taraftar görüyoruz, bu çok iyi. Mesafeyi koruyun. Çok zor bir yarıştı. Son bölümde biraz sıkıntı yaşadık. Max Verstappen, beni çok zorladı. Bir şekilde onu arkamda tutmayı başardım. Tüm ekibe, fabrikadaki herkese minnettarım. Sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Max Verstappen de çok iyi iş çıkarıyor. Daha fazlasını yapmamız lazım. Beş sene sonra açılışta ilk yarışı kazandığımı hiç düşünmedim. İyi başlangıç yaptık. Herkesin mutlu olduğunu görmek, beni de mutlu etti." ifadelerini kullandı.