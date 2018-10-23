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Flaş iddia: "Tolgay Arslan bedava gidebilir"

Beşiktaş orta sahasının yıldız ismi, alacaklarının 30 gün içerisinde ödenmesi için ihtarname gönderdi. Tolgay Arslan'a bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa futbolcu bedelsiz serbest kalabilecek.

Kaynak: Milliyet
Flaş iddia: 'Tolgay Arslan bedava gidebilir'
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23 Ekim 2018 03:40
Mali konularda büyük sıkıntı içerisinde bulunan Beşiktaş'a bir darbe de Tolgay Arslan'dan geldi.

Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkeyle de bağı bulunan çifte vatandaş gurbetçiler, siyah-beyazlıların başını ağrıttı.

Dövizden Türk Lirası'na geçiş konusunda kulüple sıkıntıları bulunan futbolculardan Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup da UEFA'ya gönderilen "Borçsuzluk" kağıdına imzasını koymadı. Üstelik Tolgay, bununla da yetinmeyerek, TFF nezdinde ihtarname gönderdi.

Geçmiş dönem alacaklarının 30 gün içerisinde ödenmesi için noter kanalıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran siyah-beyazlı futbolcuya, bu süre içinde ödeme yapılmadığı taktirde Tolgay bedelsiz serbest kalabilecek. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 28. maddesine göre, ödeme alamayan futbolcuların 7 gün içinde fesih hakkının bulunduğu belirtiliyor.

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