Fisayo Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı!

Süper Lig'de daha önce Onyekuru, Victor Moses, Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo ve Emmanuel Emenike gibi Nijeryalı yıldızlar oynamıştı. Hatayspor'a transfer sürecini anlatır mısın? Bu sene ülke olarak zor bir dönemden geçtik. Hatayspor bu zorlu sürecin ardından yeniden toparlandı ve ayağa kalktı. Türkiye'ye gelirken herhangi bir tereddüt yaşadın mı?

Uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden teknik direktör Volkan Demirel, şimdi de teknik direktör olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve ekibinin her zaman yanında olan Volkan Demirel'in takım yönetimini yorumlar mısın?

Süper Lig'de 7 maçta 11 puan topladınız ve şu anda namağlup durumdasınız. 7 maçlık performansınızı değerlendirip, takım olarak hedeflerinizi anlatır mısın?

Hatayspor formasıyla 7 maçta 4 gol ve 2 asistlik harika bir performansla takımına katkı sağladın. Bireysel hedeflerin nelerdir? Bu sezon kaç gol atmayı planlıyorsun?

Kendine örnek aldığın bir orta saha oyuncusu var mı? Ayrıca ileride oynamak istediğin, kendine fiziksel ve mental anlamda yakın bulduğun bir lig bulunuyor mu?

İngiltere futboluyla Türk futbolunu kıyaslar mısın? Icardi, Dzeko, Tadic, Aboubakar, Nicolas Pepe gibi dünya yıldızları Süper Lig'i tercih etti. Süper Lig'deki kaliteyi değerlendirir misin?

Hatayspor'da bir süre beraber oynadığınız forvet Bertuğ Yıldırım'ın Rennes'e transferi hakkında ne düşünüyorsun? 'Yerli Haaland' lakaplı 21 yaşındaki golcünün potansiyeliyle ilgili gözlemlerin nelerdir?

Bu sezon gösterdiğin harika performansla Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldın. Neler hissediyorsun?

İngiliz devi Manchester City'nin altyapısında yetişen Fisayo Dele-Bashiru, mavi-beyazlıların U18 ve U23 takımlarında forma giydi. 3 sezon Championship takımı Sheffield Wednesday formasını terleten 22 yaşındaki orta saha, burada 86 maça çıktı ve 8 gol, 6 asistle oynadı. Yaz transfer döneminde Hatayspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Fisayo Dele-Bashiru, Akdeniz ekibiyle çıktığı 7 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in gözde oyuncularından olan genç yıldız adayı Bashiru, Süper Lig'de gösterdiği başarılı oyununun ardından geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha, namağlup Hatayspor'un ilk 7 haftadaki mücadelesi, bireysel performansı ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.