Fiorentina, yarı finale uzatmalarda uçtu!

Fiorentina, 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen'i uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina, yarı finale uzatmalarda uçtu!
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18 Nisan 2024 22:23
Son güncelleme 19 Nisan 2024 03:03
Fiorentina, Konferans Ligi 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen ile karşılaştı.

Artemio Franchi'de oynanan ve uzatmalara giden maçı Fiorentina 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 92. dakikada Nicolas Gonzalez, 108. dakikada ise Cristiano Biraghi kaydetti.

Viktoria Plzen'de Cadu, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fiorentina Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Fiorentina, yarı finalde PAOK'u eleyen Club Brugge ile oynayacak.

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